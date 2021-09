CSM Ploieşti porneşte în noul sezon la baschet masculin, cu meciul tur din Cupa României La o luna si o zi de la primul antrenament si dupa cinci meciuri amicale sustinute in perioada pre-competitionala, echipa de baschet seniori a CSM Ploiesti va debuta, astazi, oficial in sezonul „2021-2022”, cu prilejul meciului tur din optimile de finala ale Cupei Romaniei, cu BC-CSU Sibiu. Echipa ploiesteana a plecat ieri dimineata spre orasul de pe Cibin, in formula completa, in lotul pregatit de Mihai Popa, mult schimbat fata de Liga I, regasindu-se cei opt jucatori transferati in aceasta vara – americanii Earl Watson, Kwame Donte Vaughn si Deion Hammond, macedoneanul Andrej Magdevski si sarbul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

