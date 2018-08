Stiri pe aceeasi tema

- Vasluienii vor debuta pe teren propriu PROGRAM… Echipa vasluiana de handbal masculin a fost repartizata in Seria A a Diviziei A, in urma reorganizarii competitionale din esalonul secund. CSM Vaslui va avea colege de serie echipele CSM Botosani, CSU II Suceava, CSU Galati, CSM Bacau si CNOT Brasov. Formatia…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat joi componenta seriilor Diviziei A la handbal, feminin si masculin. Fata de ultimii ani, forul de specialitate a decis sa imparta echipele in patru serii, alcatuite pe criterii geografice. Primele doua formatii din fiecare ...

- HC Vaslui si-a anuntat retragerea din Liga Nationala de handbal masculin dupa patru ani petrecuti pe prima scena. In aceasta perioada, echipa a prins play-off-ul in sezonul 2016-2017. Gruparea a decis sa functioneze din noul sezon pe un nou CIS si sa o ia de la zero, din liga...

- Primele doua clasate la finalul stagiunii vor promova in Liga 1, iar a treia clasata va disputa un baraj in dubla mansa cu locul 6 din play-out-ul Ligii 1. Echipele clasate pe locurile 16-20 vor retrograda in Liga 3. Digi Sport va transmite și Cupa Romaniei și Supercupa Romaniei. LIGA…

- Federatia Romana de handbal a stabilit programul sezonului competitional 2018-2019 in Liga Nationala de handbal masculin. Campionatul va incepe in weekendul 1-2 septembrie, in prima etapa fiind programate cateva meciuri de foc, precum Dunarea Calarasi - Steaua Bucuresti, HC Dobrogea Sud Constanta -…

- CSM Bucuresti, campioana en-titre in Liga Nationala de handbal feminin, va incepe viitorul sezon cu doua deplasari mai dificile, pe terenurile echipelor HC Zalau si Corona Brasov. Conform tragerii la sorti a programaului pentru sezonul 2018-2019, primul joc dintre SCM Craiova si CSM...