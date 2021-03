Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de cinci ani și jumatate de cand, campioana en-titre fiind și avand in spate cel mai grozav palmares intern și internațional din baschetul de la noi, marea echipa ploieșteana CSU Asesoft a fost… desființata!!! Exact dupa ce cucerise inca un titlu, repet, unul care avea sa fie și ultimul!!!…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a reusit a 11-a sa victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet masculin, 90-77 cu CSM CSU Oradea, luni seara, pe teren propriu. ''U'', singura echipa neinvinsa din campionat, a fost condusa de Andrija Stipanoovic, autor a 20 de…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat derby-ul cu BC CSU Sibiu, chiar pe malul Cibinului, joi, in Liga Nationala de baschet masculin, in timp ce CSM CSU Oradea a pierdut acasa cu SCMU Craiova. U-BT a trecut de CSU Sibiu cu 90-83 (17-18, 21-23, 26-22, 26-20), obtinand…

- CSM Oradea și SCM Craiova au caștigat miercuri primele doua meciuri din cea de-a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care sunt programate la mijlocul acestei saptamani la Sibiu, Oradea si Focsani. La turneu nu participa CSM Galati, deoarece au fost consemnate cazuri…

- BC CSU Sibiu s-a impus in derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 91-87 (19-24, 26-14, 33-22, 13-27), marti seara, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii au reusit sa castige in ciuda unui ultim sfert adjudecat clar de oradeni, cu 27-13. Marquis Ralondo Addison a fost MVP-ul invingatorilor,…

- FC Arges Pitesti a reusit o victorie dramatica in fata echipei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 83-82 (27-18, 14-23, 18-20, 24-21), miercuri, la Sibiu, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamo avea 82-77 cu 30 de secunde inainte de final si parea ca se indreapta spre a doua victorie in acest debut…

- BC CSU Sibiu a fost invinsa acasa de CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 87-76, marti, in Liga Nationala de baschet masculin, dupa un ultim sfert foarte bun, adjudecat cu 31-18. Timothy Terell Price (18 puncte, 7 recuperari), Mohamed Hassan Abukar (18 p), Gerald Isaiah Armwood (17 p, 7 rec) si Javon Damian…