Accesul in sediile instanțelor și parchetelor nu se face in baza certificatului verde deoarece noile restricții stabilite de autoritați nu vizeaza activitatea acestora, a anunțat, duminica, Consiliul Superior al Magistraturii. Precizarile au aparut dupa ce autoritațile au impus noi reguli, printre care este și utilizarea certificatului verde. „In urma analizei, atat direcția interna a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea președintelui CSM, cat și Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgența, au apreciat ca prevederile H.G. nr.1130/2021 nu intra in conflict…