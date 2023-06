Stiri pe aceeasi tema

- Desi CSM Lugoj a avut un sezon fantastic la volei feminin, obiceiul de a restructura lotul ramane. Nu mai putin de sapte jucatoare pleaca de pe Timis in aceasta vara de la vicecampioana din Challenge Cup. Conform anuntului clubului acestea sunt: Tanja Grbic, Veronika Bezhandolska, Ramona Rus, Daiana…

- CSC Peciu Nou a castigat Liga a IV-a Timis cu o runda inainte de final in urma victoriei obtinute ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Cocosul Ortisoara. Alb-verzii o vor infrunta la barajul pentru un loc in Liga 3 pe campioana Hunedoarei, Gloria Geoagiu. In acest sezon, CSM Lugoj parea marea favorita…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, duminica, a doua victorie in confruntarea cu Rapid București, din finala mica a campionatului național. In cel de-al doilea joc, disputat pe teren propriu, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (26-28, 25-20, 22-25, 25-20, 15-12). Meciul a fost foarte…

- La sediul Federatiei Romane de Volei a avut loc tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei la volei feminin. Turneul Final 4 va avea loc la Pitești, in zilele de 13 și 14 mai. Partidele rezultate in urma tragerii la sorți au fost: Volei Alba Blaj- CSM Lugoj și Dinamo – CSM Targoviște. Cel mai…

- CSM Lugoj și CSM Targoviște sunt ultimele doua echipe care au reușit accederea in Final Four-ul Cupei Romaniei care va avea loc la Pitești, pe 13-14 mai. CSM Lugoj a invins FC Argeș Pitești in manșa a doua a sferturilor de finala tot cu 3-0, la capatul unei intalniri dominate clar de banațence. Antrenorul…

- CSM Targoviște și CSM Lugoj sunt ultimele doua calificate in turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care va avea loc la Pitești, in zilele de 13 și 14 mai. Potrivit doarvolei.ro, la Targoviște, formația gazda, invingatoare in tur cu 3-1, s-a trezit condusa cu 2-0 la seturi…

- CSM Lugoj iși continua cel mai bun sezon din existența, peste toate așteptarile. Ieri, voleibalistele banațence au tranșat cu 3-0 meciul 3 al sferturilor de finala cu CSO Voluntari și s-au calificat in premiera in faza semifinalelor Diviziei A1. Dupa 3-0 in meciul 1 din sala ”Ioan Kunst Ghermanescu”…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au pierdut cel de-al doilea joc cu CSO Voluntari 2005 din prima faza a play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, astfel ca meciul decisiv pentru calificarea in semifinale se va disputa sambata, 1 aprilie, de la ora 18:30, la Lugoj. In jocul de la Voluntari,…