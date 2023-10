Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a reușit sezonul trecut nu mai puțin de patru medalii in toate competițiile și a cucerit doua trofee: Supercupa Romaniei și Cupa Romaniei. Banațencele au mai jucat finala Challenge Cup, dar au prins și ultimul loc al podiumului campionatului. Dupa ce in weekend a organizat Cupa CSM, pe care…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat miercuri contractul pentru proiectarea lotului 3 al Drumului de mare viteza Filiași – Lugoj. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat ca asocierea de proiectanți romani are la dispoziție 22 de luni pentru finalizarea…

- Daca fotbalul romanesc s-a facut partial de ras si nu mai are pe 1 septembrie echipa in cupele europene, cel timisean inregistreaza si el recorduri negative, fiind inca de azi fara reprezentanta in editia curenta a Cupei Romaniei. Nevoita sa joace „acasa” pe terenul adversarei, din cauza infrastructurii…

- HOȚ… Un tanar din Stanilești a ajuns in spatele gratiilor dupa ce polițiștii au reușit sa-i probeze activitatea infracționala. Acesta a dat dovada de abilitați de escalada și a reușit sa intre in interiorul unui spațiu comercial din localitate, de unde a furat 2.850 de lei, țigari și bunuri alimentare.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe dealul Șpanului, intre localitațile Breaza și Negrilești. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Beclean, un echipaj medical, dar și polițiștii. ”Pana la sosirea echipajelor, victima – un barbat in varsta de aproximativ…

- Phoenix Buziaș poate deveni marea surpriza a Cupei Romaniei. Diviyionara a III-a a invins pana acum Dudeștii Vechi și Poli Timișoara, iar miercuri seara a trecut pe Stadionul Tineretului din Lugoj de o echipa mai bine cotata, CSM Reșița (Liga 2). Formația din Stațiunea Inimii, chiar daca nu a inceput…

- USR a reușit sa convinga Consiliul Local sa ofere spații artizanilor locali la targurile la Craciun din Cluj. Data fiind experiența targurilor de Craciun anterioare și oportunitatea oferita de aprobarea in Consiliul Local a contractului de concesiune pentru acestea, USR a venit cu doua amendamente.…

- Patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD, in cooperare cu SVSU Maicanești, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din satul Ramniceni, comuna Maicanești. La sosirea pompierilor la locul…