Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri, 25 aprilie, sa o excluda din magistratura pe judecatoarea Alina-Manuela Baciu., de la Tribunalul Dolj."In sedinta de azi, 25 aprilie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara…

- In sedinta de luni, 2 aprilie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a admis actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva doamnei Camelia Bogdan, judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti. In temeiul prevederilor art.100…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, pentru a doua oara, excluderea din magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)

- Judecatoarea Camelia Bogdan a fost exclusa din nou din magistratura, potrivit unei decizii a sectiei de judecatori in materie disciplionara a CSM."Admite actiunea disciplinara executata de Inspectia Judiciara impotriva paratei judecator Camelia Bogdan. In baza art. 100 lit. e) din Legea nr.…

- In sedinta din data de 14 martie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat urmatoarele: A admis, in parte, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Coada Ciprian, judecator in cadrul Curtii de Apel Constanta…

- V. S. Cele trei dosare – acțiuni disciplinare – conexate la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii care l-au vizat pe fostul procuror al DNA Ploiești Mircea Negulescu au avut niște concluzii zdrobitoare la adresa celui cunoscut drept procurorul…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Decizia aparține Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs, anunța Antena3.Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara…