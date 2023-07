Stiri pe aceeasi tema

- Veste excelenta pentru suporterii Chindiei Targoviște! Clubul dambovițean va scoate la vanzare abonamentele pentru sezonul 2023-2024, incepand de vineri, 14 iulie. „Te așteptam la stadion pentru a susține echipa noastra favorita, Chindia Targoviște. Impreuna suntem Chindia Targoviște și tot impreuna…

- Pandurii au pus de ieri in vanzare abonamentele pentru sezonul viitor. Acestea au preturi cam piperate: 100 de lei la peluze, 250 la Tribuna I si II, 350 de lei la Tribuna 0 si 1.000 de lei la VIP. Abonamentele sunt valabile doar pentru Liga 1, in Eu...

- In ce privește benzina standard, cea mai ieftina costa 6,60 lei și se gasește la mai multe stații Lukoil din București, informeaza Antena3 CNN. Prețul benzinei este in creștere fața de ultima valoarea inregistrata, pe 13 iunie, cand era 6,58 lei. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri…

- Promovata in Liga 1 dupa doar un an, Dinamo se pregatește de noul sezon. Iar azi a anunțat ca a pus in vanzare abonamentele pentru sezonul 2023-2024. Clubul alb-roșu a anunțat ca scoate la vanzare 5.858 de abonamente pentru sezonul viitor. Prețurile sunt de 375 lei (Peluza Nord și Peluza Sud), 600 de…

- Returul barajului de promovare in Liga a II-a intre Ceahlaul Piatra Neamț și Foresta Suceava incepe la ora 17.30. In manșa tur scorul a fost egal, 0-0. Partida va fi arbitrata de Adrian Viorel Cojocaru, asistenți fiind Alexandru Filip din Constanța și Florian Alexandru Visan din Galați. Cele doua echipe…

- CSM Ceahlaul Piatra-Neamt se dueleaza miercuri, 7 iunie, cu Foresta Suceava, pentru un loc in Liga a II-a. Mansa a doua a barajului de promovare are loc pe stadionul municipal din Piatra-Neamt, cu incepere de la ora 17:30. Partida tur, disputata pe 3 iunie, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. CSMC…

- De miercuri, 17 mai, se pun in vanzare biletele pentru meciul Chindia Targoviște -FC Voluntari, programat vineri, 19 mai, ora 20:00, la Targoviște, pe stadionul ” Eugen Popescu” , in etapa a IX-a a play-out-ului Superligii. Casele de bilete sunt amplasate la intrarea in Tribuna a II-a, Str. Justiției,…

- Dinamo va juca marți de la ora 20:00 cu Poli Iași, in etapa #5 din play-off-ul ligii secunde. Clubul a pus in vanzare bilete pentru duelul de pe „Arcul de Triumf”, cu prețuri intre 30 și 150 de lei. Vip: 120-150 ron Tribuna 1: 50-70 ron Tribuna 2: 40-50 ron Peluze: 30 ron Biletele se pot achizitiona…