Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova a pierdut la zece goluri diferenta duelul amical cu CSM Bucuresti, scor 35-25. Partida s-a desfasurat in Sala Polivalenta din Capitala. Dupa o prima repriza in care oltencele s-au luptat de la egal la egal cu CSM Bucuresti (14-16), Bogdan burcea a schimbat garnitura…

- Romania continua sa traiasca in zodia… arșiței! Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, avertizari Cod rosu de canicula valabile, incepand de marti, in judete din sudul si sud-estul tarii si in municipiul Bucuresti. Vor fi coduri portocalii și galbene in toata țara! Potrivit ANM, pe parcursul…

- Mijlocașul belgian al giuleștenilor, Xian Emmers, 23 de ani, a povestit intr-un interviu acordat Libertatea ce a observat la romani, cum se enerveaza la semafor, dar apoi nu-și mai fac griji existențiale, afirmand ca vrea sa preia detalii din modul de viața al bucureștenilorXian Emmers, 23 de ani, a…

- Liga profesionista de fotbal american (NFL) a suspendat patru jucatori, dintre care trei pentru cel putin un sezon, pentru ca au pariat pe meciurile din liga si au incalcat politica in materie de jocuri de noroc, transmite AFP, potrivit Agerpres.Doi jucatori de la Indianapolis Colt, Isaiah Rodgers…

- CSM București și Rapid și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor, iar sorții au fost diferiți. CSM se va bate cu Gyor, Odense și Brest pentru calificarea direct in ”sferturi”, in timp ce Rapid trebuie sa treaca de cel puțin o echipa mai bine cotata pentru a se califica intre primele șase…

- Dinamo București, caștigatoarea titlului și la ediția recent incheiata a intrecerii interne, tremura pentru participarea in Liga Campionilor: a aplicat pentru un wild card, va afla raspunsul pe 21 iunie Federația Europeana de Handbal a anunțat cele 10 echipe din 16 care au locul asigurat in sezonul…

- Pentru a obtine dreptul de a conduce un autoturism pe drumurile publice din Romania, e nevoie mai intai de o fisa medicala pentru permis auto in Bucuresti, daca locuiesti in Capitala, sau in orice alt oras in care ai domiciliul. Un astfel de document este necesar in egala masura daca trebuie sa reinnoiesti…

- Miorita Videanu, apariție rafinata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Adriean Videanu pe strazile din București, in timp ce cobora din bolidul de lux pe care il deține, pentru a merge la o clinica din Capitala, acolo unde a petrecut aproximativ…