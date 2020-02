Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a sferturilor de finala in Challenge Cup, la masculin, a avut loc marți, la pranz, la Viena. Ardelenii de la Potaissa Turda au avut ghinion și vor intalni echipa greaca AEK Atena, o formație cu foarte mulți jucatori straini. CSM București intalnește liderul din Rusia, Romania a avut…

- CSM Bucuresti va evolua cu echipa rusa HC Victor, iar Potaissa Turda cu formatia greaca AEK Atena, in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, s-a stabilit in urma tragerii la sorti.

- AHC Potaissa Turda s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, duminica seara, pe teren propriu, desi a fost invinsa de echipa elvetiana BSV Berna, cu scorul de 35-33 (18-19), in mansa a doua a optimilor de finala. Potaissa, castigatoare a trofeului in…

- CSM Bucuresti s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, sambata seara, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa suedeza Alingsas HK, 24-24 (10-10), in Sala...

- CSM Bucuresti s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, sambata seara, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa suedeza Alingsas HK, 24-24 (10-10), in Sala Dinamo din Capitala, in mansa a doua a optimilor de finala. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului,…

- ​Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a învins sâmbata, în deplasare, formatia suedeza Alingsas HK, scor 29-28 (15-13), în mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup, potrivit News.ro.Mansa retur va avea loc în 15 februarie, la Bucuresti, iar câstigatoarea…

- CSM Bucuresti si AHC Potaissa Turda, ultimele doua castigatoare ale Cupei Challenge la handbal masculin, vor avea adversare puternice in optimile de finala ale competitiei, potrivit tragerii la sorti efectuate, ieri, la Viena. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va intalni formatia suedeza Alingsas…

- CSM București, deținatoarea trofeului Challenge Cup, și Potaissa Turda, caștigatoarea din 2018, sunt favorite la calificarea in „sferturi”. Marți a avut loc, la sediul Federației Europene de la Viena, tragerea la sorți a partidelor din 16-imile de finala ale Challenge Cup, la masculin. In urna favoritelor…