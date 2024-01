Stiri pe aceeasi tema

- Rapid joaca in etapa a 10-a a Ligii Campionilor impotriva celor de la Metz. Partida care se va juca in Sala Polivalenta incepe de la ora 17:00 și poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2 și in format LiveTEXT pe GSP.ro. Rapid - Metz, live de la 17:00 Pe locul 7 in…

- Rapid ataca primul meci al sezonului in Liga Campionilor, din etapa a 9-a, contra lui Krim Ljubljana cu doua absențe importante, Eliza Buceschi și Estavana Polman, ambele accidentate dupa Campionatul Mondial. Partida va incepe la ora 19:00 și poate fi urmarita Live pe Digisport 1, Orange Sport 1 și…

- Absențe incredibile pentru FCSB la ultimul meci al anului, cu Poli Iași. De pe foaia de joc lipsesc nume importante din echipa roș-albaștrilor. Poli Iași și FCSB se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in cadrul etapei #21 din Superliga, pe stadionul "Emil Alexandrescu". Partida va fi liveTEXT…

- Leonardo Bonucci (36 de ani), fundașul central de la Union Berlin, a declarat ca a fost foarte aproape de un transfer la Real Madrid in vara anului 2017. Union Berlin și Real Madrid se intalnesc astazi, de la 22:00, in runda #6 a grupelor Ligii Campionilor. Partida de pe Olympiastadion va fi liveTEXT…

- CSM Constanța joaca marți, 5 decembrie, de la ora 21:45, in direct pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și live text pe gsp.ro, ultimul meci din grupa H contra celor de la Sporting CP. O victorie o duce cu 4 puncte in grupele principale, insa a facut deplasarea cu 3 jucatori importanți lipsa CSM…

- Dinamo joaca astazi de la ora 19:45 meciul retur din grupele EHF European League cu Fuchse Berlin. Partida va fi in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Dupa ce in tur Dinamo a pierdut la Berlin, 30-33, campioana Romaniei s-a resimțit și in campionat, unde a caștigat la un sigur gol, 27-26,…

- Debrecen (Schaeffler) - CSM București se joaca azi, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 2. CSM București joaca astazi de la ora 17, in Ungaria, cu Debrecen. Dupa egalul din weekendul trecut, 29-29, in meciul tur dintre cele doua…

- Rapid primește sambata, de la ora 17:00, vizita lui Krim Ljubljana, intr-o partida din runda cu numarul 6 a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Rapid primește vizita lui Krim, in Liga Campionilor la handbal…