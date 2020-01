Stiri pe aceeasi tema

- Tarom lanseaza o promoție de Dragobete și Marțișor. Cu cat scad prețurile biletelor de avion, incepand de astazi Compania naționala Tarom a lansat, joi, o promoție la biletele de avion, valabila pana pe 12 februarie, pentru calatorii care pot fi efectuate pana pe 15 iunie 2020. “Fie că vreţi…

- Dragoș Patraru e de parere ca Nicușor Dan, cel care vrea sa candideze din partea dreptei la Primaria Capitalei, nu este un politician abil.“Sa incep așa: Nu cred ca Nicușor Dan e un politician abil. Mi-e greu sa cred ca un politician cat de cat abil, mediocu abil, ca sa zic așa, ar fi pierdut șefia…

- Ungaria da in folosința, in 2020, a doua autostrada care face legatura cu Romania. Vecinii au construit 500 km de drumuri de mare viteza in ultimii 10 ani Guvernul ungar va da in folosinta in acest an 160 de kilometri de drumuri, cu o valoare de 390 miliarde forinti (1,2 miliarde euro), au anunțat autoritațile…

- La doar 30 de minute dupa inceperea Black Friday, eMag anunta vanzari de peste 115 milioane de lei. Vanzarile au debutat la ora 6.55. Companie romaneasca fondata in anul 2001, eMAG a devenit un lider in retailul online in Romania, avand prezente in Bulgaria, Ungaria si Polonia. Prin intermediul platformei…

- Un accident care se putea sfarsi tragic s-a produs in aceasta dimineata in Sinaia, zona fabricii Mefin. Roata unui autoturism are se deplasa catre București s-a desprins, ricosand intr-o femeie care se afla pe trotuar. Victima, in varsta de 32 de ani, se afla in statia de maxi-taxi, pe trotuar,…

- ​Cristina Neagu a bifat, în meciul dintre MKS Perla Lublin și CSM București, primele minute dupa mai bine de zece luni de la operația suferita la genunchiul drept. Cea mai buna jucatoare a lumii a vorbit, la revenirea în țara, despre cum s-a simțit la meciul din Polonia, ce urmeaza pentru…

- ​Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a învins, duminica, în deplasare, formatia poloneza MKS Perla Lublin , scor 28-19 (17-10), în cea de-a patra partida din Grupa B a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a jucat pentru prima oara dupa decembrie 2018.Neagu a înscris…