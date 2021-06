Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei a VIII-a a Diviziei Naționale de rugby, CSM Bucovina Suceava a jucat ieri pe terenul celor de la RC Barlad. Formația gazda, aflata pe locul secund in clasament, pornea ca favorita certa, așa ca victoria vasluienilor nu a fost una surprinzatoare. Totuși, diferența de scor a fost una…

- Runda cu numarul opt din cadrul Diviziei Naționale de rugbi programeaza pentru formația CSM Bucovina Suceava un meci extrem de dificil pe terenul gruparii RC Barlad. Partida se va disputa duminica, 6 iunie, de la ora 11.00. Sucevenii vin dupa un eșec pe teren propriu in fața celor de la CS Navodari,…

- CSM Bucovina Suceava și RC Gura Humorului n-au obținut niciun punct in etapa a VII-a a Diviziei Naționale de rugby, cele doua echipe fiind invinse in meciurile disputate la finele saptamanii trecute pe teren propriu. CSM Bucovina a pierdut, pe terenul Unirea, in fața celor de la CS Navodari, cu scorul…

- In acest debut de sezon competițional, CSM Bucovina Suceava și-a valorificat de fiecare data avantajul terenului propriu. In cele cinci etape disputate in cadrul Diviziei Naționale de rugby, formația suceveana a caștigat ambele partide jucate pe terenul ”Unirea”, cu RC Gura Humorului și CSU Alba Iulia.…

- Echipele locale de rugby au avut rezultatul diametral opuse in ultima etapa a Diviziei Naționale de rugby. CSM Bucovina Suceava a jucat pe terenul liderului, Știința Petroșani, in fața caruia nu a avut nici o șansa, scorul final fiind 82-21. Infrangerea a fost fara indoiala usturatoare, dar sa amintim…

- Vreme frumoasa și pentru prima data in acest an cațiva spectatori fideli pe stadionul ”Unirea” la meciul de la finele saptamanii trecute dintre CSM Bucovina Suceava și CSU Alba Iulia. Partida a contat pentru etapa a V-a a Diviziei Naționale de rugby. Gazdele, pregatite de antrenorul-jucator Marcel Crețuleac,…

- Etapa a III-a a Diviziei Naționale de rugby programeaza azi, de la ora 17.00 pe stadionul ”Unirea” din Suceava, primul derby al acestei ediții a eșalonului secund dintre CSM Bucovina Suceava și FC Gura Humorului. Meciul va fi, ca de fiecare data, unul al orgoliilor, dar și al ”frației”, la final, pentru…

- Ieri s-au disputat primele partide din cadrul sezonului 2021-2022 a Diviziei Naționale de rugby. In acest campionat s-au inscris noua echipe CSM Suceava, RC Gura Humorului, Stiința Petroșani, CS Navodari, RC Barlad, CSM Galați, RC Grivița, CSU Arad și CSU Alba Iulia. In prima runda, CSM Bucovina Suceava…