Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Damian Dolache de la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal de la Curtea de Apel Bucuresti, condamnat definitiv la 10 luni inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pe motiv ca a condus beat, s-a intors la Sectia I penala a instantei amintite incepand cu data de 30 martie 2022si judeca…

- Doi judecatori din cadrul Tribunalului Vrancea ar putea pleca in perioada urmatoare din aceasta instanța, in funcție de ceea ce se va stabili la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este vorba despre judecatorii Costica Dița – care soluționeaza dosare ale Secției penale, și Irina-Victoria…

- Hotararile privind numirea in functie au fost luate de Sectia pentru procurori a CSM in cadrul sedintei de ieri, 29 martie 2022. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu unanimitate, numirea in functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel…

- Decizia a fost luata de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate. Atat magistratul Adina Florea, cat si procurorul Silviu Ciocoiu au castigat concursurile organizate pentru posturile de inspectori judiciari in cadrul Directiei Inspectie pentru procurori, in prezent…

- De luna aceasta, Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea nu mai are șef pe Secția de urmarire penala. Marți, 8 martie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat incetarea delegarii in functia de procuror sef al acestei secții a magistratului Rareș Ionuț Mocanu, dat fiind…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a „picat” ieri solicitarile de transfer formulate de doi magistrați care soluționeaza dosare la Judecatoria Adjud. Este vorba despre judecatorii Razvan Ghencea și Roxana Aciubotariței, care doreau sa obțina transferul la alte instanțe…

- Vineri, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil, cu unanimitate, numirea la Directia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a procurorilor declarati admisi la interviul organizat in perioada 16 – 18 februarie…

- Informatiile au fost facute publice de catre Curtea de Apel Constanta, mentionandu se ca judecatorul Marius Cristian Epure a preluat atributiile de presedinte sectie incepand cu data de 1 februarie 2022. In Sectiunea Document puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale magistratului, accesate…