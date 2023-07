Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- MM Stoica, managerul FCSB, nu a stat pe banca la duelul cu CSKA 1948 din turul II al Conference League, urmarind meciul din tribuna. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Sofia (Bulgaria) de unde transmit cele…

- Sasa Ilic (45 de ani), antrenorul vicecampioanei Bulgariei, CSKA Sofia, se așteapta la o „dubla” extrem de complicata cu Sepsi OSK, echipa pe care o va infrunta in turul 2 preliminar din Conference League. Pe 27 iulie, respectiv 3 august, CSKA Sofia și Sepsi OSK se vor infrunta in turul 2 preliminar…

- Valentin Iliev (43 de ani), fost fundaș la FCSB și fost antrenor la CSKA 1948 Sofia, a prefațat duelul dintre cele doua formații, din turul secund preliminar al Conference League. Prima manșa a disputei CSKA 1948 Sofia - FCSB, din turul secund preliminar al Conference League, va fi televizata pe Antena…

- Prima manșa a disputei CSKA 1948 Sofia - FCSB, din turul secund preliminar al Conference League, va fi televizata pe Antena 1. Meciul este programat miercuri, 26 iulie, de la ora 20.30 și va putea fi urmarit liveTEXT și pe GSP.ro. FCSB iși incepe aventura europeana la Sofia, pe stadionul „Vasil Levski”,…

- Suporterii Universitații Craiova pregatesc pana la ultimul detaliu deplasarea cu Dinamo, din prima etapa a noului sezon. Peste 700 de olteni vor incuraja echipa lui Eugen Neagoe in duelul de pe „Arcul de Triumf”, iar ultrașii din Peluza Nord anunța ca și-au luat toate masurile de precauție inaintea…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…

- Meciul demonstrativ dintre Romania All Stars și FIFPro Europe, din cadrul Galei dedicate lui Mihai Neșu, va fi condus la centru de Ovidiu Hațegan, 42 de ani. Partida se va disputa azi, de la 18:00, pe „Arcul de Triumf”, in direct la TV pe ProArena. Hațegan n-a mai arbitrat intr-un meci oficial din martie…