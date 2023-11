Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 septembrie, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - I.G.P.R. și polițiștii de la arme explozivi și substanțe periculoase din Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Bistrița - Nasaud și reprezentanți ai Guardia Civil - Spania și Europol, efectueaza…

- Holograf revine la Satu Mare cu un concert de vis. Evenimentul va avea loc la data de 3 noiembrie, ora 19.30, la Casa de Cultura a Sindicatelor. HOLOGRAF, cea mai mare trupa din istoria rockului romanesc, va canta marile hituri lansate in cei peste 40 de ani de cariera, dar și cateva cantece de pe noul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al județului Satu Mare, invita publicul la Zilele Porților Deschise. Ziua Pompierilor din Romania este marcata in fiecare an la 13 septembrie, iar acum se implinesc 175 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii. Cu acest prilej, in zilele de 11, 12,…

- Cu fiecare an ce trece, satele din Romania raman tot mai pustii, așa cum este cazul și satului Certeze, o localitatea din Satu Mare. In zona au mai ramas doar persoanele in varsta care nu se pot plange de trai. Cei care trec prin zona nu pot trece cu vederea palatelor somptuoase, care cel mai […] The…

- In urma cu puțin timp, pe DN 1C, intre Baia Mare și Satu Mare, mai exact in Sabișa, a avut loc un accident rutier grav. In aceste momente traficul este ingreunat, circulandu-se alternativ pe o singura banda. In accident au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit frontal. La locul accidentului…

- Luni, 28 august, in jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare au fost sesizați de catre un barbat de 53 de ani, angajat al unei societați de paza, despre savarșirea unei infracțiuni de furt, in incinta unui magazin din Satu Mare, in cadrul caruia acesta iși…

- Sanatatea Cluj a remizat astazi, scor 2-2, pe terenul celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, intr-o partida ce a contat pentru prima etapa din seria a X-a, a ligii a treia. Nou-promovata din Satu Mare a beneficiat din plin de entuziasmului primului meci și de susținerea tribunei și au deschis scorul…

- Raul Tur este sub Cod portocaliu, avertizeaza hidrologii. Atentionarea este valabila astazi, 23 august, pana la ora 20.00. Bazin hidrografic afectat: Tur – bazin amonte de acumularea Cӑlinesti-Oaș si afluentii aferenti sectorului aval de acumularea Cӑlinesti-Oaș (judetul Satu Mare). Ca urmare a precipitațiilor…