Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ploiesti, ca in vara aceasta va fi demarat programul de constructie a creselor, urmand sa fie aprobate zeci de investitii in toata tara. "Un program foarte important, pentru ca infrastructura…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a anuntat, joi, ca Stadionul Rapid, unul dintre cele patru pe care Romania si-a propus sa le reabiliteze in vederea gazduirii EURO 2020, este finalizat in proportie de 90% si ca in vara va putea gazdui din nou competitii…

- Furnizorul de amenajari interioare Delta Studio vrea sa intre pe piata rezidentiala. Compania va investi 2-3 milioane de euro intr-un proiect cu 24 de case din Corbeanca. Compania mai planuiește o investitie de 5-6 milioane de euro pentru a muta capacitatile logistice din estul Bucurestiului pe un teren…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține ca este normal ca in cadrul unei coaliții de guvernare sa mai fie discuții in contradictoriu și dezbateri.

- Dupa patru ore de discuții in coaliția de guvernare, copreședintele USR-PLUS, Dan Barn, a declarat ca in ședința fiecare dintre parteneri și-au prezentat pozițiile și punctele de vedere. Barna a anunțat ca discuțiile vor fi reluate marți la ora 16. „Au fost cateva ore de discuții in care fiecare dintre…

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni in a 22-a ediție a Supercupei Romaniei, astazi, de la ora 19:00, iar Gigi Becali (63) i-a transmis lui antrenorului Toni Petrea (46) sa nu „forțeze” jucatorii in meciul de pe stadionul „Ilie Oana”. Meciul de la Ploiești poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Profesor universitar la Universitatatea Babes-Bolyai din Cluj, doctor in filosofie la Strasbourg si fost ambasador, Ciprian Mihali spune ca dupa trei decenii de cariera academica si diplomatica la cel mai inalt nivel are un salariu comparabil cu cel al unui zugrav de la Metrorex.

- Profesor universitar la Universitatatea Babes-Bolyai din Cluj, doctor in filosofie la Strasbourg si fost ambasador, Ciprian Mihali spune ca dupa trei decenii de cariera academica si diplomatica la cel mai inalt nivel are un salariu comparabil cu cel al unui zugrav de la Metrorex.