Cseke Attila s-a vaccinat cu doza a treia de vaccin anti-COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila a fost vaccinat, in dimineața zilei de 28 septembrie, cu a treia doza de vaccin impotriva COVID-19. In ziua in care in Romania incepe administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCovid, ministrul interimar al Sanatații a ajuns la Spitalul Militar Central “Dr. Carol Davila”, din Capitala,…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatatii, s-a vaccinat marti dimineata cu a treia doza de vaccin anti-COVID, in prima zi in care Romania incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID . Cseke Attila a anuntat ca pana la acest moment erau inscrise in platforma pentru imunizarea cu…

- Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase "prof. dr. Matei Bals", unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de a treia doza de vaccin.Prima persoana vaccinata va fi managerul unitatii spitalicesti, dr. Catalin Apostolescu, medic primar…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca miercuri s-a luat decizia ca, incepand cu data de 28 septembrie, sa inceapa administrarea celei de-a treia doze, cu oricare dintre vaccinurile Pfizer BioNTech, Moderna si Astra Zeneca, pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua.…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca analizeaza datele privind o a treia doza de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, care urmeaza sa fie administrata la sase luni dupa cea de-a doua doza la persoanele incepand cu varsta de 16 ani, relateaza Reuters. Cele…

- Brazilia va oferi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor imunodeprimate si celor cu varsta peste 80 de ani, incepand cu 15 septembrie, a anuntat ministrul brazilian al sanatatii, Marcelo Queiroga, relateaza Reuters. In declaratii oferite marti seara jurnalistilor, Queiroga a declarat…

- Doctorul Anthony Fauci, expert american in boli infectioase si cel ghideaza raspunsul national la criza provocata de Covid-19, a declarat ca oamenii ar trebui sa fie intelepti si sa dea sistemului imunitar o sansa sa se „maturizeze” inainte de a se grabi sa faca doza suplimentara de vaccin anti-Covid.…

- Potrivit companilor, a treia doza a aratat un nivel semnificativ mai ridicat al anticorpilor de neutralizare a virusului initial SARS-CoV-2, comparativ cu primele doua doze, precum si impotriva variantelor Beta si Delta. Pfizer a afirmat ca eficacitatea vaccinului sau scade in timp, citand un studiu…