Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA a identificat o tentativa de frauda si a sesizat organele abilitate

In data de 3 iunie, anul curent, GEI Palat a luat la cunostinta de existenta unei facturi pro forme, emisa in numele GEI Palat, pentru una din companiile aflate in subordinea Ministerului… [citeste mai departe]