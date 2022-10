CSC Dumbrăviţa, la a patra victorie în Liga 2. Ripensia a cedat la Giurgiu cu Dinamo Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul CSC Dumbravita, la a patra victorie in Liga 2. Ripensia a cedat la Giurgiu cu Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

