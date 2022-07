Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a disputat al treilea amical din perioada de pregatire, la Bazoșu Vechi, in compania formației de Liga a IV-a Unirea Sannicolau Mare. Gruparea de la Padurea Verde s-a impus cu 5-4, dupa 4-1 la pauza, in urma unui meci spectaculos. Divizionara secunda a punctat prin David Popa (min. 5…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- CSC Dumbravita a inceput pozitiv testele verii. Dupa aflarea faptului ca au obtinut si certificarea pentru Liga 2, alb-verzii au trecut cu 5-1 de UTA U19, intr-un joc disputate pe terenul natural de la „Motorul” (Arad). Scorul a fost mai strans la pauza, 2-1, prin golurile lui Denis Bickling (min. 10)…

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- CSC Dumbravita a sunat adunarea ieri seara cu 25 de nume. Au fost si multe noutati in materie de jucatori care vor cu alb-verzii in „B. Acestia ar urma sa semneze contracte in perioada urmatoare. Sapte jucatori care nu au facut parte in primavara din lotul dumbravitenilor au fost ieri la reunire: Robert…

- ■ din cei 3.235 de candidați inscriși la sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat s-au prezentat, luni, 20 iunie, la proba scrisa la Limba și literatura romana un numar de 3.035 ■ o eleva operata de apendicita a susținut proba scrisa la Spitalul Roman ■ la centrul de examen de la Colegiul Național…

- Gradina Institutului Francez din Timișoara va gazdui intre 23 și 25 iunie „Zilele Filmului de Umor”, cu mai multe proiecții de film, și, in premiera, un cineconcert cu pianistul și compozitorul francez Jean-Francois Zygel, care va improviza cu umor și inventivitate muzica pentru cateva comedii mute…

- 24 aprilie 2022 Hristos a Inviat și Paște Fericit creștinilor ce astazi sarbatoresc Invierea Domnului! Daca va petreceți aceste zile in zona montana a județului Vrancea și v-ați propus sa scoateți un pic la plimbare drobul și cozonacul, atunci Rezervația Naturala Cheile Tișiței din Lepșa este o buna…