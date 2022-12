Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director de la Franzeluța, Victor Matcov, cere explicații pe concursul la șefia combinatul de panificație din Chișinau SA „Franzeluța”. „Se zvonește ca cineva a adus și o punga la APP, și de asta cred eu ca cineva trece și in turul doi. Și nu cred ca era paine”, a declarat Matcov in cadrul emisiunii…

- Studentii din Iasi au posibilitatea de a se inscrie la o competitie de burse organizata de Telekom Romania, care ofera 10 burse de excelenta pentru tineri la nivel national. Practic, cele zece burse sunt menite pentru studenti din anul I, inscrisi la o universitatea din Romania, la buget sau taxa,…

- In cadrul evenimentului ”Prin sport impotriva anxietatii, depresiei și stresului”,organizat de Clubul Sportiv Dracula Gym in colaborare cu Consiliul Judetean Salaj, sportivul Andrei Alex Popan a reusit sa ridice la proba indreptari 200 kg, cand el are doar 16 ani.Andrei ca si alti tineri este pasionat…

- La Platoul Cornești din Tg.Mureș, sambata, 22 octombrie, se va desfașura concursul de alergare Memorialul "Szasz Adalbert", competiție ajunsa la cea de-a 18-a ediție și organizata de clubul Master Ski&Bike. Concursul este organizat din 2004 in memoria fostului antrenor de atletism, profesor și director…

- 27 octombrie este ultima zi de inscrieri la concursul de interpretare din cadrul Festivalului Național de Muzica Folk TRIVALE FEST, ediția a VI-a. Organizata de catre Primaria Muncipiului Pitești și Consiliul Local Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, ediția a VI-a a Festivalului Național de Muzica…

- Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14, Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante, de administrator de patrimoniu.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:…

- Cu toate ca singurul contracandidat nu s-a mai prezentat la proba scrisa, absența acestuia nu a ajutat-o cu nimic pe actuala directoare interimara, deoarece pentru a obține postul trebuia sa ia cel puțin nota 7. Deși a picat examenul, aceasta ramane in funcție pana la expirarea delegației.Pintilie este…

- 20 de candidați se inscrisesera pentru a deveni manageri ( 8 posturi de directori, respectiv 3 posturi de directori adjuncți) la 11 unitați de invațamant din Județul Dolj. 6 candidați au refuzat sa se mai prezinte la proba scrisa desfașurata pe 8 septembrie 2022, iar din cei care s-au prezentat doar…