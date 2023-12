Stiri pe aceeasi tema

- Din nou CAMPIOANA de la Botoșani, Simona Radis: Cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv in cadrul unei gale organizate la Cercul…

- Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv in cadrul unei gale organizate la Cercul Militar National din Capitala.Aflata in prezent in cantonament in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei,…

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua și-a premiat sportivii intr-o gala gazduita de Cercul Militar Naționaldin București. Simona Radiș, desemnata Sportivul Anului, nu a fost prezenta, aflandu-se in cantonament in Italia, insa a transmis un mesaj video O festivitate de ceva mai mult de o ora, la care au…

- Clubul Sportiv Targoviște s-a prezentat cu doi sportivi la ediția din acest an a Campionatului Mondial de Judo Veterani, gazduit de orașul Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite. Cea mai buna clasare dintre sportivii noștri a realizat-o Cezar Voicu Sulugiu (100 kg), la categoria de varsta M4. La capatul…

- Bernadette Szocs și Andreea Dragoman au facut pereche și și-au provocat colegii, pe Andrei Istrate și Darius Movileanu, la un concurs inedit! Inainte de Halloween, cei 4 sportivi au lasat paletele de joc și s-au apucat sa decoreze dovlecii, simbolurile sarbatorii americane. Sportivii din loturile naționale…

- Curtea de Apel București l-a condamnat intr-o sentința definitiva pe Mario Iorgulescu, gasit vinovat de producerea unui accident mortal in 2019. Fiul șefului LPF ar trebui sa execute o pedeapsa de 13 ani și 8 luni de inchisoare, insa este in Italia, de unde nu a fost extradat. El a scapat de plata despagubirilor…

- Etapa 95 octombrie, 17.00Steaua – Campionii FC Arges 7 octombrie, 11.00Viitorul Pandurii Targu Jiu – Concordia ChiajnaCS Mioveni – CSM ResitaChindia Targoviste – Progresul SpartacMetaloglobus București – FK Miercurea CiucUnirea Dej – CSC DumbravitaCSM Alexandria – Ceahlaul Piatra Neamt 7 octombrie,…

- Campioana Romaniei la polo masculin, Steaua, a fost invinsa, in deplasare, de formația sarba Novi Belgrad, scor 7-19, in prima etapa din faza grupelor din Liga Campionilor. Steaua face parte din grupa A din Liga Campionilor, alaturi de Novi Belgrad (Serbia), Brescia (Italia) și Sabadell (Spania)Primele…