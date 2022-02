CS Universitatea Craiova, victorie cu Chindia. Echipa olteană a urcat pe podium (Video) CS Universitatea Craiova a invins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Chindia Targoviste, in etapa a 28-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 28. Gustavo a marcat cu o lovitura de cap, dintr-o centrare a lui Markovic. Gazdele puteau duce scorul la 2-0, in minutul 36. Gustavo a centrat din lovitura libera, iar Baiaram a țintit bara transversala, cu o lovitura de cap. In minutul 51 oaspeții au cerut penalty. In urma acestui rezultat, CS Universitatea Craiova a urcat pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 48 de puncte, iar Chindia e pe 11, cu 29 de puncte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

