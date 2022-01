Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Universitatea Craiova a obtinut o victorie in primul meci amical disputat in stagiul de pregatire din Antalya, scor 5-2, cu Paksi FC, din Ungaria, potrivit news.ro. Golurile craiovenilor au fost marcate de Papp, Koljici, Baiaram (de doua ori) si Vina.Citește și: PEDEAPSA DURA…

- Universitatea Craiova a cunoscut succesul in partida amicala sustinuta duminica seara, in Antalya, in fata formatiei FC Paksi. A fost 5-2 pentru elevii lui Laurentiu Reghecampf. Acesta a fost primul test sustinut de olteni din aceasta iarna. Alb-albastrii au deschis scorul rapid, prin Paul Papp, cu…

- CSU Craiova va efectua în aceasta iarna un stagiu de pregatire în Turcia, în Antalya. Echipa pregatita de Laurențiu Reghecampf va disputa trei meciuri amicale.Jucatorii se vor reuni luni (3 ianuarie), la Craiova, tot în ziua respectiva fiind programata si deplasarea în…

