CS Universitatea Craiova a ratat calificarea in grupele Conference League. Gruparea olteana a pierdut, joi seara, in urma loviturilor de departajare, scor 4-3, in mansa secunda a play-off-ului Conference League, disputat in deplasare. La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1, iar in prima manșa, 0-0. Primele 90 de minute ale meciului din Israel s-au incheiat la egalitate, 0-0, astfel incat a fost nevoie de prelungiri. Ante Roguljic a deschis scorul in minutul 104, din lovitura libera, dar Hapoel a egalat in minutul 105+1 prin Hemed. La lovituri de departajare pentru Hapoel au marcat…