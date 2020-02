Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a avut parte de un meci foarte greu la Bucuresti, impotriva Rapidului. Jucatoarele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au inceput destul de slab partida si au pierdut primele doua sferturi, la pauza, feroviarele intrand cu un avantaj de…

- Echipa feminina de baschet, CS Phoenix-Stiinta Constanta, a inceput cu dreptul faza a doua a Ligii Nationale de Baschet Feminin. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au primit, duminica seara, in Sala Sporturilor din Constanta vizita celor de la CSM Alexandria, formatie in fata careia baschetbalistele…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta se pregateste pentru un nou meci important in Liga Nationala. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama vor juca, duminica, de la ora 18:00, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva formatiei CS Municipal Alexandria. Sportivele de la…

- In primul joc oficial disputat, in acest an, la Sala Sporturilor din Constanta, echipa feminina de baschet CS Phoenix-Știința s-a impus, sambata seara, in fata Olimpiei CSU Brasov, cu scorul de 89-70 (40-35), in etapa a 14-a a Ligii Naționale. In urma acestui succes, baschetbalistele antrenate de Carmin…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta si cea masculina BC Athletic Constanta au sustinut astazi primele meciuri din noul an.Phoenix Stiinta a intalnit pe teren propriu CSTBV Olimpia Brasov, in etapa a 14 a din Grupa Est a Ligii Nationale, iar victoria le a apartinut gazdelor, cu 89 70.Formatia…

- Asa cum s-a intamplat pentru majoritatea echipelor constantene, meciurile oficiale din 2019 s-au incheiat si pentru CS Phoenix-Stiinta. Baschetbalistele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au incheiat anul pe locul 5 in Grupa Est a Ligii Nationale, cu 12 puncte, avand trei victorii si sase infrangeri. In…

- Formatia feminina de baschet CS Phoenix-Știința Constanta a cedat, sambata seara, in Sala Sporturilor din Constanta, intalnirea cu CSM Alexandria, din etapa a 9-a a Ligii Nationale, Grupa Est. Oaspetele au castigat partida cu scorul de 53-52, la pauza 23-23, marcand cosul victoriei la ultima aruncare,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta continua sa se antreneze la Sala Sporturilor, dar si la Sala „Tomis” din strada Flamanda, in vederea urmatoarelor meciuri din Liga Nationala. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama vor juca, joi, 21 noiembrie, in deplasare, cu CSTBv…