- UTA și Petrolul joaca acum, intr-o restanța din play-off-ul ligii secunde. Partida a inceput la 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Au marcat: Moise 49 / Deac 23Vezi AICI video cu fazele importante Vezi AICI live + statistici UTA - Petrolul, liveTEXT…

- UTA și Petrolul se intalnesc astazi, de la 18:30, intr-o restanța din play-off-ul ligii secunde. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. ...

- CS Mioveni și Rapid București se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in etapa #3 a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...

- Academica Clinceni și Dinamo se intalnesc in etapa 8 a play-out-ului Ligii 1, intr-un meci care va incepe la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. ...

- Turris Turnu Magurele și FC Argeș deschid play-off-ul din Liga 2, astazi, de la 17:00. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Meciul dintre UTA și Petrolul a fost amanat din cauza celor 6 cazuri de coronavirus aparute in cadrul delegației ploieștene;Celalalt…

- Alexandru Pantea (16 ani), fotbalistul care a fost folosit pe postul de fundaș stanga in ultimele doua jocuri ale lui FCSB, s-a accidentat și are șanse mici sa evolueze impotriva Astrei Giurgiu. Astra și FCSB se intalnesc luni, 20 iunie, de la ora 20:00, in etapa #5 din play-off-ul Ligii 1. Partida…

- Dinamo joaca din nou acasa, in Ștefan cel Mare, un Derby de Romania cu FCSB, de aceasta data fara spectatori. Dinamo – FCSB se joaca joi, de la 20:00, in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Turneul Jucatorilor din Liga 1 la FIFA 20 a ajuns in faza semifinalelor. FCSB va infrunta Dinamo, in timp ce Poli Iași se va duela cu CFR Cluj. FCSB este reprezentata de mijlocașul Darius Olaru (22 de ani), in timp ce la manșa lui Dinamo va sta portarul Ștefan Fara (19 ani). Partida e astazi, de la…