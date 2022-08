CS Mioveni – FCSB 1-1, în etapa a 4-a a Superligii. Portarul Târnovanu i-a salvat pe roș-albaștrii de la înfrângere (Video) CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin David Miculescu. Jucatorul transferat cu doar o zi inainte a egalat cu o lovitura de cap, din centrarea lui Olaru. In urma acestui rezultat, FCSB este pe locul 11 in clasament, cu doar trei puncte, in timp ce CS Mioveni este ultima in clasament, cu un singur punct. Au evoluat echipele: CS Mioveni:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

