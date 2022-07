Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul și FC Voluntari se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultimul meci din etapa 1 a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV de DigiSport 1, OrangeSport 1 și PrimaSport 1. Rezultatele din prima etapa a noului sezon de Liga 1 LIVE de la ora 21:30 » Petrolul -…

- FC Hermannstadt și CS Mioveni se infrunta azi in primul meci din noul sezon de Liga 1. Partida, care va avea VAR, este programata de la 18:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Hermannstadt - CS Mioveni, live de la 18:30 Click AICI…

- FC Voluntari a vandut 5.000 de bilete pentru meciul cu FCSB intr-un interval de 24 de ore! Ilfovenii se pregatesc pentru o asistența impresionanta pe Arena Naționala, stadion cu o capacitate de 55.634 locuri. FC Voluntari - FCSB se va juca sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Partida va fi live pe GSP.ro…

- In aceasta seara, de la ora 19:30, U Cluj va juca cu FC Hermannstadt in etapa 9 din play-off-ul Ligii 2. Cu o victorie, gazdele ar obține promovarea directa in primul eșalon. Sibienii, in schimb, au nevoie sa incheie sezonul cu cel puțin un punct peste „șepcile roșii” astfel incat sa prinda loc direct…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, i-a atenționat pe fanii roș-albaștrilor, entuziasmați de posibilitatea caștigarii titlului: „Va rog sa nu ma mai disperați cu meciul din ultima etapa”. FC Voluntari - FCSB este programat sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Partida va fi live pe GSP.ro…

- CSU Craiova se FCSB se infrunta in derby-ul etapei #8 din play-off. Aflați la 5 puncte in spatele celor de la CFR, roș-albaștrii sunt nevoiți sa caștige pentru a mai spera la titlu. Partida este programata de la 19:30 și este LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe DigiSport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul…

- Carlo Ancelotti (62 de ani) vrea ca Real Madrid sa fie agresiva la mijloc, sa-i blocheze pe De Bruyne și Rodri și sa deschida scorul, susține AS. Guardiola vine „sa inscrie și sa caștige și pe Bernabeu!”. Un alt pas catre prima Liga a lui Manchester City. Real Madrid - Manchester City este programat…

- CS Mioveni și FC Botoșani se infrunta de la 17:30 in ultimul meci din runda #7 a play-out-ului Ligii 1. Partida este LiveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digisport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul etapei #7 din play-out CS Mioveni - FC Botoșani, liveTEXT de la 17:30 Click AICI pentru live…