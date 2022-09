Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis doua avertizari de vreme rea, pentru mai multe județe din Romania. Județul Brașov este sub avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Avertizarea a intrat in vigoare la ora 10.00 și va expira maine seara, la ora 21.00. In intervalul menționat, vor fi…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa si vedetele etapei a 6-a din Superliga. Cum FCU a pierdut la Targu Jiu cu Petrolul, scor 0-1, iar Universitatea nu a sustinut meciul cu Chindia, orasul Craiova nu are niciun reprezentant in formulele prezentate de catre forul fotbalistic. Iata…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-08-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 6, 7, 8, 9 august Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : val de caldura, disconfort termic ridicat Mesaj : ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- In luna mai 2022, au fost produse in Romania un numar de 39,822 autoturisme, o creștere de +11.59% fața de luna mai 2021, respectiv 35.865 unitați. Potrivit Acarom, dintre acestea 28.713 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 11.109 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova.…

- To the trap and back! ”Line-up-ul nostru vine cu un alt artist talentat din Romania pe care veți avea ocazia sa il salutați la prima ediție a Festivalului Analogue. Așadar, sa-i uram bun venit lui NANE! Fiți siguri ca nu veți rata spectacolul lui din 2-4 septembrie, pe Platoul Faget, Mioveni!”, transmit…

- Farul Constanta a sustinut in aceasta seara al doilea meci amical al zilei, dupa 3 1 cu FC Brasov la pranz.Al doilea adversar a fost CS Mioveni, cu care "marinariildquo; au remizat, 0 0.Formatia noastra a incheiat la egalitate, 0 0 cu CS Mioveni, al doilea meci de pregatire de la Brasov. O partida disputata…

- David Popovici a scris istorie, luni seara, la Budapesta. Este primul roman care a devenit campion mondial la natație. Tanarul de 17 ani a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial din Ungaria! Timpul reușit de David este al 4-lea din istoria probei. Campionul le-a…

- Ploile au facut ravagii noaptea trecuta in mai multe orașe din țara, iar cele mai afectate au fost localitațile din zonele deluroase. Acestea au fost inundate, iar episoadele de vreme instabila vor dura pana la inceputul saptamanii urmatoare.