Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 aprilie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Steaua București, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-au impus clar, cu 32-27, iar cu cinci etape inainte de final au opt puncte mai mult decat Potaissa Turda. Avand in vedere…

- Schimbari in sistematizarea circulației din municipiul Baia Mare. Pe fosta strada a Granicerilor (actualmente Regele Ferdinand) a fost dat in folosința unul dintre semafoare, acesta fiind amplasat in zona Lidl, mai precis la intersecția cu Aleea Maraști. Anunțul a fost facut de catre viceprimarul Pap…

- Duminica, 25 februarie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Vaslui, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-a impus cu 28-23 și iși consolideaza astfel locul pe podium. Mai sunt opt etape din acest sezon de Liga Zimbrilor și…

- Minaur continua sa anunțe numele fotbaliștilor care s-au reintors la echipa. Azi au fost anunțați Razvan Tincu, fundaș central care a mai evoluat pentru echipe precum Concordia Chiajna, Poli Iași sau Sepsi. Tot azi a fost anunțata revenirea la echipa a atacantului Paul Batin, care a bifat aproape 200…

- Cheltuielile de funcționare sunt asigurate pana in luna iulie și apoi municipalitatea se bazeaza pe o serie de rectificari, dar și pe unele incasari la bugetul local. Asta au aflat baimarenii la ședința de Consiliu Local de azi, 12 februarie, ședința in cadrul careia va fi votat bugetul pe anul in curs.…

- Miercuri, 7 decembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Sighișoara, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. Partida se joaca mai devreme pentru ca Minaur va juca duminica in prima manșa a EHF European Cup, tot in Baia…

- Florin Achim a fost numit oficial director sportiv al echipei de fotbal CS Minaur. Conferința oficiala a avut loc in 23 ianuarie, la sediul Minaur. Interesant este ca nimeni din conducerea clubului nu a fost prezent la intalnirea cu presa din județ, ceea ce poate da naștere la speculații. Achim spera…

- Echipa de fotbal a CS Minaur s-a reunit pe 17 ianuarie, data la care au raspuns prezent 23 de jucatori. Primul antrenament din 2024 sub comanda tehnicianului Ciprian Danciu a avut loc pe Stadionul ”Viorel Mateianu”. Pregatirea se va face pe plan local pana pe 22 ianuarie, cand va avea loc vizita medicala.…