- ​Compania germana Sennheiser, care deține o fabrica de electronice audio și în România, își vinde afacerea de produse pentru consumatori unei corporații elvețiene de aparate auditive pentru persoanele hipoacuzice. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Compania americana de telecomunicații Verizon Communications a ajuns, luni, la un acord definitiv pentru a vinde unor fonduri de investiții divizia sa de media, inclusiv serviciile Yahoo!, populare în România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Antreprenorii români se vor putea înscrie online, din 26 aprilie, în Launch, comunitatea fondatorilor de startup-uri, inițiata în România de How to Web, Google for Startups și alte organizații. Fondatorii de startup-uri vor putea avea acces la experiența, capital și proiecte…

- Prețul carnii de miel va fi, in medie, cu 20% mai mare in acest an decat in 2020. Daca un kilogram de miel in viu costa in jur de 15 de lei direct de la fermieri, prețul se dubleaza pana ajunge pe...

- Hotelului Cristian, din Piața Mihai Viteazul, care a fost construit fara fundație și fara autorizație de construcție, si pentru care civicii clujeni au pornit o cheta online pentru a-l cumpara si apoi demola, va fi scos la licitatie.

- Premiera pentru piața romaneasca de arta – o opera de mari dimensiuni, semnata de artistul contemporan Adrian Ghenie, este scoasa la licitație pentru prețul de pornire de 100.000 de euro. Casa de licitații care deruleaza concursul spune ca atat prețul cat și marimea operei fac ca ”Energia”, lucrarea…

