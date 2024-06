Declaratiile prefectului judetului Constanta, Silviu Cosea, despre situatia alegerilor (FOTO+VIDEO) Prefectul Silviu Cosea a adus precizari cu privire la situatia neplacuta in care s a intarziat foarte mult procesul votarii din data de 9 iunie 2024. "In momentul de fata se continua operatiunea care a inceput la ora 22.00 azi noapte, de preluare a buletinelor de vot din cele 211 sectii de votare ale municipiului Constanta. Actiunea ar fi trebuit sa inceapa imediat dupa inchiderea urnelor, in urma cu 30 de minute mai erau inca 10 sectii care nu terminasera numararea voturilor. Din motive pe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constanțenii au ieșit la plimbare in duminica de alegeri, unde temperaturile au ajuns la 30 de grade in jurul pranzului, iar prezența la vot a depașit pragul de 20%, cu peste 5% sub media naționala. La municipiu se inregistreaza prezența cu un procent peste alegerile din 2020, atunci cand s-a bifat…

- Un incident electoral a fost semnalat sambata, in preziua alegerilor locale și alegerilor europarlamentare 2024, cand președinta unei secții de votare din județul Constanța a plecat acasa cu stampila de control.

- Primarul Vergil Chițac a fost amendat de inca doua ori, sambata dimineața, cu 2500 de lei și 2600 de lei, pentru ca in doua secții din Constanța inca nu exista cate 5 urne distincte amenajate pentru vot, conform legii, ci doar trei urne, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Amenzile vor crește…

- Astazi , pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despreproducerea incendiu la un autoturism. Potrivit ISU, incendiul s a produs la o masina in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Actiunea este in dinamica. Revenim…

- Doua femei, condamnate pentru fraudarea alegerilor in 2020 și care au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației, primind condamnari cu suspendare, au fost inițial desemnate președinți ai unor secții de votare in aceeași localitate din Prahova unde au comis fraudele acum patru ani. Acestea au fost…

- Refacerea stadionului Farul este una dintre prioritatile orasului Constanta si este unul dintre primele subiecte de discutie cand vine vorba de actuala administratie, dar si pentru cea viitoare, de dupa alegeri. In cursul vizitei de ieri a vizitei presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, prezent la Constanta,…