- Investitorii chinezi au fost cei mai activi cumparatori de proprietați imobiliare din SUA anul trecut in randul strainilor – cheltuind un record de 6,1 miliarde de dolari pentru case, in principal din Florida și California, potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari. Cumparatorii din China…

- Tesla a vandut Bitcoin in valoare de 936 de milioane de dolari, a dezvaluit ultimul raport de caștiguri al companiei. Rezervele de Bitcoin ale companiei au ajuns la n moment dat la valoarea de 2 miliarde de dolari. Elon Musk este un om de baza al industriei Crypto . Acest lucru se datoreaza in mare…

- Companiile financiare ezita sa investeasca in finanțare descentralizata(DeFi) din cauza incertitudinilor și a riscurilor operaționale prezentate de aceasta piața. „Provocarea pentru firmele tradiționale de servicii financiare este cum sa adopte și sa incorporeze DeFi in serviciile lor intr-un mod care…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- Valoarea Bitcoin a scazut sambata sub 20.000 de dolari, atangand cel mai scazut nivel din ultimele 18 luni. Declinul criptomonedei continua, pe masura ce investitorii se retrag de la activele mai riscante. Bitcoin a atins cel mai mic nivel din decembrie 2020. Rivalul susținut de Ethereum a ajuns sub…

- Industria mondiala de publicitate ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 8,4%, in pofida evolutiilor geopolitice la nivel global si a ingrijorarilor privind o recesiune, arata un raport publicat luni de agentia de publicitate GroupM, o divizie a grupului britanic WPP, transmite Reuters.…

- Sanctiunile occidentale fara precedent au inghetat aproximativ jumatate din rezervele de aur si de valuta ale Rusiei, care se ridicau la aproape 640 de miliarde de dolari inainte ca Moscova sa-si inceapa campania militara in Ucraina pe 24 februarie. Banca Rusiei a spus ca acest precedent, impreuna cu…

- De finalul lunii aprilie, pana in jurul datei de 11 mai, cei care au investit in diversele criptomonede au pierdut in total peste 500 miliarde dolari. S-a intamplat ceea ce in termeni financiari se numește „Sell-Off” – mulți investitori au vandut in scurt timp cantitați uriașe de criptomonede, s-a pus…