- Primaria comunei Adancata a demarat in forța campania de curațenie de primavara. Primarul Viorel Cucu a declarat ca in cadrul acțiunii sunt folosiți beneficiarii de ajutoare sociale in numar de 40 de persoane. ”Tot timpul m-am folosit de ei. Iarna i-am pus la taiat lemne și la deszapezit, la treaba…

- Sarbatoarea Mosilor de Iarna sau Sambata Mortilor cum mai este cunoscuta in popor este o sarbatoare religioasa in care oamenii isi pomenesc mortii. Obiceiul este respectat cu sfintenie si in Gorj unde zeci de gospodine se pregatesc inca de astazi cu...

- Ne apropiem cu pași rapizi de Moșii de iarna 2021, una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Aceasta celebrare se face la inceputul anului. Care sunt tradițiile și obiceiurile care se respecta cu sfințenie in aceasta zi. Cand pica Moșii de iarna 2021 și Sambata Morților.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri seara, se circula in conditii de iarna pe DN75 Campeni –Arieșeni, județul Alba din cauza zapezii de pe carosabil. ”Precizam ca, se actioneaza cu patru utilaje si se imprastie material antiderapant. Le recomandam conducatorilor…

- 7 ianuarie: Craciunul pe rit vechi. Cum sarbatoresc ortodocsii pe stil vechi Nasterea Mantuitorului Craciunul era sarbatorit pe 7 ianuarie de catre crestinii ortodocsi de rit vechi. Calendarul pe stil vechi, care mai este numit calendarul iulian, este decalat cu 13 zile fața de calendarul oficial. Biserica…

- Vechi de sute de ani, mici, dar calduroase. Vorbim despre bordeiele din satul Țira, raionul Florești, numite de localnici „baști”. Acestea au fost moștenite inca de la stramoși. Locuințele sint cartea de vizita a satului și refugiul oamenilor pe timp de iarna, relateaza nornews.md. Valentina Vlas spune…

- Beneficiarii campaniei sunt circa 9.000 de pensionari ale caror pensii cumulate nu depasesc suma de 1.000 de lei inclusiv (pensionari de drept si pensionari pe caz de boala). Valoarea unui carnet cu tichete sociale este de 70 de lei, fiind compus din sapte tichete a 10 lei fiecare. Pentru a primi astfel…