Profesorii au cerut, Guvernul nu a dat, s-ar putea rezuma ultimele doua saptamani. Greva generala din Educație a intrat in a treia saptamana și nu este clar nici cat va mai dura, nici ce se va intampla cu sfarșitul de an școlar. Publicația Școala 9 a facut o cronologie a evenimentelor care s-au desfașurat de la inceputul protestelor și a trecut in revista materialele realizate de jurnaliștii care au abordat multifațetat actuala situație din sistem.Printre revendicarile cadrelor didactice se numara in special cele legate de veniturile personalului din invațamant:majorarea salariilor, astfel incat…