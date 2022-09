Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei cu batic au batut vreo 70 de km sa ajunga la redacția ziarului la care lucram, pentru a convinge pe cineva ca justiția e oarba. Ca dovada, au adus un dosar de cateva kilograme intr-o plasa. Agitate, planse și disperate, cele trei doamne așteptau verdictul redactorului-șef daca se va ocupa…

- La data de 16 august a.c., in jurul orei 21.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau, au depistat in flagrant delict, un tanar de 26 de ani, din comuna Hemeius, in timp ce conducea un autoturism ce avea montate placute cu numar de inmatriculare, emise de catre autoritatile…

- In aceasta seara s-a dat start-ul celei de-a XII-a ediții a Raliului Moldovei, reprezentand a șasea etapa a Campionatului Național de Raliuri Betano și a doua etapa pe macadam. Evenimentul a avut loc in Piața Tricolorului, in prezența dlui Silviu Botez, șef serviciu la Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea…

- Cumva, mi-am facut o reputație de toate cazurile ciudate ajungeau la mine. Cand aparea un cititor haotic cu care nimeni nu se putea ințelege, redactorul-șef ma striga sa-l preiau. Și de obicei ieșea ceva spectaculos. Ca in cazul de acum, cand o femeie cu parul alb și valvoi mi-a spus dintr-o suflare:…

- In episodul anterior, aratam cat de importante sunt detaliile, atenția pe care trebuie sa o acorde gazetarul fiecarui element și curiozitatea permanenta. Pe langa aceste calitați obligatorii in investigații, trebuie sa reziști tentației de a inchide ochii contra unei sume de bani și sa ai talent in…

- Gazetarul trebuie sa observe și sa fie atent la detalii, pentru ca altfel n-ar exista diferența dintre un cititor oarecare și-un jurnalist. N-am știut aceasta lecție, pentru ca am furat meseria din mers și mai mult pe instinct la inceputul carierei care s-a intins pe 30 de ani pana acum. O expoziție…

- tichetele de vacanța pot fi folosite și de copii Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede ca valoarea nominala a unui tichet de masa poate ajunge pana la valoarea de 30 de…

- La proba a treia scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022, cea la alegere a profilului și a specializarii, in judetul Bacau au fost prezenți 3.525 de candidați (98,57% din totalul candidaților inscriși, respectiv 3.576). Proba s-a desfașurat astazi, 22 iunie, in cele…