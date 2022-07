Croazieră pe Dunăre cu nava românească fluvială MS Diana: Numărul turiştilor pentru anul acesta, estimat la 2.000 ”2.000 de romani vor merge in croaziera pe Dunare cu noi. Anul trecut am inaugurat proiectul, cand am mers in Delta Dunarii si in Ucraina. Traseul spre Serbia si Croatia este etapa a doua. Anul viitor intentionam sa continuam parcursul pe Dunare, in alte capitale europene”, a declarat pentru News.ro Marius Crivtonencu, armatorul navei MS Diana. Croaziera Serbia-Croatia a fost lansata pe 5 mai. Prima oprire este in orasul Donji Milanovac, unde turistilor le este servita o cina traditionala la un local sarbesc. Apoi, nava opreste la Golubac, fiind inclusa vizitarea castelului cu acelasi nume. Urmatoarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

