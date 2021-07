Croația, victorie la Bruxelles: PNRR a primit undă verde - CÂND primește banii de la UE Comisia Europeana a adoptat joi, 8 iulie, o evaluare pozitiva a planului de redresare și de reziliența al Croației. Acesta este un pas important in vederea plații de catre UE a unor granturi in valoare de 6,3 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența (MRR), potrivit unui comunicat al forului comunitar.Finanțarea va sprijini punerea in aplicare a masurilor cruciale de investiții și de reforma prezentate in planul de redresare și de reziliența al Croației. ???????? Zeleno svjetlo hrvatskom planu za oporavak!Sa 6,3 milijardi eura Hrvatska je najveci primatelj sredstava iz instrumenta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

