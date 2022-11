Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia ceha a Consiliului UE a pregatit doua proiecte de decizie privind acceptarea de noi state membre UE in Schengen, unul pentru Croatia si celalalt pentru Bulgaria si Romania, transmite agenția croata de presa HINA. Aceasta deschide calea pentru Croatia sa intre singura in spatiul Schengen.…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner și-a reiterat luni scepticismul cu privire la extinderea spațiului Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. informeaza…

- Ministrul austriac de interne se opune primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in spatiul Schengen, de libera circulatie. Potrivit publicatiilor Kurier si Der Standard, Gerhard Karner a afirmat ca nu este momentul extinderii, in conditiile in care, spune el, sistemul nu functioneaza. Situatia din Europa…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…

- Ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard, a declarat vineri ca Austria nu poate fi de acord cu aderarea Romaniei la spatiul Schengen, invocand insecuritatea granitelor. Factorul declanșator al rezistenței este fluxul de refugiați care se revarsa in Europa Centrala…

- Ministerul de Interne austriac a anuntat opozitia acestei tari fata de eliminarea controalelor la frontierele statelor membre UE Romania, Bulgaria si Croatia, relateaza vineri ziarul Kurier, citat de DPA.

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a avut mai multe intervenții publice, vineri, in care s-a pronunțat impotriva extinderii Spațiului Schengen, considerand ca e un moment nepotrivit.