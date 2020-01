Stiri pe aceeasi tema

- Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP. Cei sase migranti, doua femei africane si patru…

- Seful UPU/SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, a anuntat, miercuri, ca Oradea va deveni din ianuarie 2020 centru de formare a dispecerilor din sistemul 112, el vorbind, alaturi de seful ISU al judetului, Sorin Caba, despre doua aspecte importante: actiunile bine intentionate, dar gresite ale martorilor…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial si castigatoarea titlului la Wimbledon anul acesta, a fost nominalizata printre candidatii la titlul de cel mai bun sportiv din 2019, in ancheta agentiei bulgare de stiri BTA . La cea de-a 47-a editie a anchetei "Top 10 sportivi din Balcani…

- ''In actuala perioada de mari schimbari demografice, geopolitice si tehnologice, economia si piata fortei de munca ale UE trebuie sa faca fata unei concurente mai mari ca oricand, in special din partea SUA si a Chinei. Raspunsul este o Europa mai solida care creste si se dezvolta intr-o maniera echilibrata'',…

- Nationala feminina de polo a României a ratat, sâmbata, calificarea la turneul final al Campionatului European din 2020, dupa ce a fost învinsa de reprezentativa Germaniei, în urma aruncarilor de departajare, scor 14-11, în mansa retur din faza play-off a competitiei, potrivit…

- "Croatia a facut primul pas in directia intrarii in spatiul Schengen. Am realizat un obiectiv important si am aratat ca granitele noastre sunt sigure, dar abia acum urmeaza partea mai grea", a declarat premierul Andrej Plenkovic, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, imediat dupa ce CE a anunțat…

- Nationala masculina de polo va juca în grupa B la Campionatul European din 2020, cu selectionatele Serbiei, Olandei si Rusiei, s-a stabilit în urma tragerii la sorti care a avut loc marti, informeaza News.ro. Componenta celorlalte grupe: Grupa A: Germania, Slovacia, Croatia, Muntenegru;Grupa…