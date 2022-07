Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Zagreb nu i-au permis duminica presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, sa faca o vizita privata la lagarul de la Jasenovac, cunoscut ca "Auschwitzul croat", relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile de la Zagreb nu i-au permis, duminica, presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, sa faca o vizita privata la lagarul de la Jasenovac, cunoscut ca "Auschwitzul croat". Ministrul de externe al Croației, Gordan Grlic Radman, a transmis ca tara sa "nu a fost informata despre vizita" și a catalogat…

- REȘIȚA – Luptatorii reșițeni vor participa la Campionatul European U15, competiție ce se va desfașura in perioada 16-19 iulie, la Zagreb, in Croația! Reșița va fi reprezentata de doi sportivi la acest campionat! Este vorba despre Brian Techerean, la categoria 85 de kg, de la Clubul Sportiv Municipal…

- Bundestag-ul german si-a exprimat sprijinul pentru planul Croatiei de a introduce euro ca moneda oficiala, transmite dpa. Croatia a indeplinit criteriile necesare pentru a adera la uniunea monetara, a convenit miercuri seara, intr-o motiune, marea majoritate a parlamentarilor germani. Germania este,…

- Autoritatile lituaniene au anuntat ca, incepand de sambata, este in vigoare o interdictie privind tranzitul feroviar pe teritoriul Lituaniei catre exclava rusa Kaliningrad a marfurilor care fac obiectul sanctiunilor UE, transmite Reuters.

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat la joasa inalțime spațiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei și Bulgariei, in seara zilei de 8 iunie. Precizam ca aeronava in discuție, care a evoluat in spațiul aerian al Romaniei pe traiectul…

- Aeronava de mici dimensiuni a survolat Ungaria, Romania, Serbia și Bulgaria Mig-21 Lancer. Foto: Arhiva. O aeronava bimotor de mici dimensiuni tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat în aceasta seara la joasa înaltime spatiul aerian al Ungariei,…

- Aleksandar Vucic a anunțat incheierea cu Vladimir Putin a unui acord privind aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia pe inca trei ani. O informație ce-i surprinde pe liderii europeni care adresasera Serbiei solicitarea de a se alinia sancțiunilor europene impotriva Moscovei, dupa invadarea de catre…