Croația a aderat la Schengen și a adoptat moneda euro, în prima zi din 2023 Croația a adoptat moneda euro și a aderat la spațiul Schengen de libera circulație, doua etape importante pentru țara din Balcani care a aderat la UE in urma cu aproape un deceniu. Romania și Bulgaria mai au de așteptat. Croația, țara, care a intrat in UE in iulie 2013, și-a declarat independența fața de Iugoslavia in 1991, iar conflictul care a urmat (1991-1995) s-a soldat cu aproximativ 20 000 de morți, a intrat, incepand de azi, in spațiul Schengen. De asemenea, incepand de azi, moneda oficiala din Croația este Euro. Trecerea la euro va contribui la protejarea economiei Croației, una dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

