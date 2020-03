Premierul irakian desemnat Mohammed Allawi a anuntat duminica aceasta ca renunta sa formeze un guvern, cufundand si mai mult in incertitudine tara deja aflata in criza, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Dupa aceasta retragere, presedintele republicii, Barham Saleh, are la dispozitie 15 zile pentru a propune un candidat care sa formeze viitorul guvern. De data aceasta va alege el singur candidatul, fara a cere avizul marilor blocuri parlamentare dupa cum il obliga Constitutia atunci cand l-a desemnat pe Allawi.



