CRIZA POLITICĂ – Avem Premier desemnat și atât Criza politica continua in Romania, asta chiar daca avem un Premier desemnat in persoana lui Nicolae Ciuca. Anunțul a fost facut de catre insuși președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care, in stilul sau caracteristic, a facut o scurta conferința de presa la care a fost invitat și Ciuca. „Am reiterat la fiecare intalnire ca acum e nevoie de o soluție reala. Criza politica trebuie sa se incheie. Avem nevoie de un Guvern care sa se ocupe de treburile care ii preocupa de romani. Trebuie sa terminam cu aceasta criza care a durat deja prea mult. Avem o situație dramatica in spitale, iarna bate la ușa,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

