Criză pe piaţa muncii din România. Companiile aduc angajaţi din străinătate "Primele initiative in sensul recrutarii de forta de munca din afara tarii au inceput sa apara in Romania in urma cu 2-3 ani. Motivele pentru care angajatorii romani au apelat la aceasta strategie sunt diverse si includ migratia anumitor categorii sociale catre tari mai dezvoltate din vest, scaderea natalitatii, cerintele in schimbare pentru diferite locuri de munca, schimbari dictate de noile tehnologii si incapacitatea sistemului de invatamant de a se plia la nevoile angajatorilor de astazi. Industriile in care companiile au recurs la angajarea de lucratori straini sunt: HoReCa, productie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania-based companies operating in sectors such as HoReCa, processing, light manufacturing, agriculture, construction and services have hired in recent years foreigners from non-EU states, most of them hailing from countries with a standard of living below Romania's, shows a Smartree survey. The…

- Companiile din Romania, din sectoare precum HoReCa, productie, industria usoara, agricultura, constructii, servicii au angajat, in ultimii ani, lucratori straini din tari non-UE , iar cei mai multi angajati provin din tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, potrivit unei analize Smartree.…

- Lipsa fortei de munca a obligat in ultimii 2-3 ani companiile din domenii precum HoReCa, productie, agricultura sau constructii sa angajeze lucratori straini, mai ales din Filipine, Nepal, Vietnam, India, Indonezia si Thailanda, tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, existand premizele…

- pentru industriile de HoReCa, producție ușoara și agricultura Conform Smartree, lider pe piața de externalizare a proceselor de HR, in ultimii ani, companiile din Romania au inceput sa-și puna problema importului de angajați din țari non-UE, care sa asigure resursa umana in sectoarele in care exista…

- Consumatorii pun cel mai mare preț pe comoditate, iar satisfacerea așteptarilor pe care le au în acest sens este esențiala în adoptarea în masa a comerțului conversațional, potrivit concluziilor studiului Is anybody there? Giving Conversational Commerce a voice, lansat de Mastercard…

- Sinuciderea lui Kate Spade a șocat lumea vedetelor din Statele Unite ale Americii, dar și din alte colțuri ale lunii, unde creațiile sale au ajuns. Inainte sa iși puna capat zilelor, creatoarea de moda a lasat un bilet de adio in care da indicații despre persoana care știe din ce cauza ea s-a sinucis…

- Roberta Neamțu este o romanca care a vrut sa se redescopere, atat pe ea cat și țara in care s-a nascut. Și a descoperit ca poate face acest lucru calatorind. Astfel, a inceput calatoria vieții ei: a trecut prin mai multe țari ale lumii și a invațat sa se respecte și sa iși respecte tradițiile. Roberta,…

- Potrivit unei analize Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, Romania inregistreaza un decalaj de 5% raportat la diferențele salariale medii intre barbați și femei, fiind mult sub pragul inregistrat la nivel european. Pe de alta parte, unul dintre elementele…