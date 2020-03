Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va primi rapid asistenta din partea Uniunii Europene pentru a putea limita afluxul de imigranti, a declarat marti Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, in cursul unei vizite la frontiera Greciei cu Turcia, anunța MEDIAFAX."In urmatoarele zile si saptamani, vom lucra…

- Tarile membre ale UE au transmis marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia. In plus, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a promis Greciei, pe care a…

- Fortele de ordine grecesti au impiedicat peste 24.000 de migranti sa intre ilegal in Grecia dinspre Turcia, dintre care 183 au fost arestati, a declarat marti premierul Kyriakos Mitsotakis, in timpul unei vizite la punctul de frontiera Kastanies impreuna cu oficiali europeni, printre care presedinta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea ”sa se evite o criza umanitara si a migratiei” in urma afluxului de migranti din Turcia catre Grecia si Bulgaria si subiniaza ”deplina solidaritate” a Frantei cu cele doua tari, care se confrunta cu un aflux de migranti din Turcia, si si-a exprimat vointa de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a subliniat ca tara sa este solidara cu Grecia si Bulgaria in criza migratiei, semnaleaza luni AFP. 'Deplina solidaritate cu Grecia si Bulgaria, Franta este gata sa contribuie la eforturile europene pentru a le acorda rapid asistenta si pentru a apara frontierele',…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a avertizat sambata, intr-o declarație de presa, ca Uniunea Europeana “observa cu preocupare” creșterea numarului de migranți care, fara a fi supusi vreunui control, se indreapta din Turcia spre frontierele rasaritene, catre Grecia și Bulgaria. Agenția…

- Uniunea Europeana observa cu ''ingrijorare'' afluxul necontrolat de migranti din Turcia spre granitele sale de est, in Grecia si Bulgaria, a declarat sambata comisarul european Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ''Prima noastra prioritate in aceasta etapa este…

- Presedintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, a prezentat, miercuri, Parlamentului European, "Pactul ecologic european", un plan prin care propune statelor membre UE sa elimine emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2050 iar Europa sa devina un continent neutru din punct de vedere climatic.…