- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat ambele maini unei fete care a fost grav ranita in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat. Alexia va fi supusa si altor operatii si va avea nevoie de un program intens…

- Mobilizare in randul pompierilor clujeni, joi dimineața, dupa ce s-a primit o alerta prin care se anunța un incendiu. Salvatorii de la ISU s-au indreptat de urgența catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, fiind activat Planul Roșu de intervenție. Din primele date, atat pacienții, cat și aparținatorii…

- Trei autospeciale pentru stins incendii, o auto-platforma pentru intervenții și salvari de la inalțimi și un echipaj SAJ au fost dislocate in aceasta dimineața la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, situat pe strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca, unde a fost semnalat un incendiu. A fost activat…

- Fetita in varsta de aproximativ doua luni din comuna Tulnici, care a ajuns luni seara (n. red. - 31 octombrie 2022) in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Pantelimon" din Focsani dupa fusese intepata cu o foarfeca in cap de sora ei mai mare, a murit joi seara (n.red. - 3 noiembrie 2022) la Spitalul…

- La data de 1 noiembrie 2022, ora 11:30, Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizata de directorul unei unitați de invațamant din comuna Movileni, județul Galați, cu privire la faptul ca, in pauza dintre orele de curs, un elev ar fi fost lovit de un altul cu un cuțit tip briceag.Polițiștii din cadrul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Botoșani a ajuns in stare critica la spital, in prezent fiind internat la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” Iași, dupa ce timp de 10 luni a luat pastile pentru slabit despre care se crede ca le-ar fi achiziționat de pe internet.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, la 112 s-a anuntat ca iese fum din bucataria unitatii medicale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o autoscara si doua ambulante SMURD.Pompierii au constatat ca in incinta…

- Primaria municipiului Galati a semnat contractele de finantare si a lansat in licitatie doua contracte de achizitie publica in valoare totala de peste 12 milioane lei pentru Spitalul de Copii si Spitalul de Obstetrica-Ginecologie, informeaza, vineri, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate,…