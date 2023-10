Criză majoră în spitalele din România: nu mai există medicamente pentru bolnavii cronici Este criza majora de medicamente destinate bolnavilor cronici in spitalele din Romania. Unitațile medicale se plang ca nu au bani și nu au mai facut achiziții de mai multe luni. Spitalele din Romania se confrunta cu o criza de medicamente pentru bolnavii cronici. Unitațile nu mai au bani La finalul lunii trecute, ​se parea ca problema medicamentelor pentru bolnavii cronici din spitale se va rezolva. Pe 22 septembrie, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca va primi bani de la Ministerul Finanțelor pentru deblocarea programelor de sanatate. ”In urma solicitarilor Casei Naționale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

